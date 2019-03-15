鄭世維選前之夜擺攤收租歛財？ 競選總部：抹黑！

2019-03-15 10:22

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三重區立委補選進入最後決戰，國民黨提名的鄭世維將在三陽路舉辦選前之夜，現場可容納上萬人，並規劃60攤的免費攤販區，今天在網路卻傳出主辦單位向攤販收取租金，賣吃的攤位2300元、非賣吃的1700元，並且批評是選舉歛財的做法，鄭世維今天上午慎重澄清，競選總部絕無向攤販收費情事，懷疑有人故意抹黑。

鄭世維參選以來，一直以高雄市長韓國瑜為師，曾在新北市果菜市場擔任副總經理的鄭世維，強調他和韓國瑜都是菜販出身，而且力邀韓國瑜在選前之夜到場站台，盼能再造勝選氣勢，因此選前之夜也比照高雄的選舉造勢活動，安排民主攤販區，讓攤販們也能發大財。

但是網路卻在流傳主辦單位向攤販收取租金，賣吃的攤位2300元、非賣吃的1700元，總計限100攤，留言者指在高雄、台南都不曾這樣，批評這是選舉歛財的做法。

鄭世維上午受訪時特別澄清，競選總部在現場規畫60攤，供攤販免費設攤，競選總部也表示，現場攤位均已登記額滿，全部免費，僅需自行負責事後場地清理，不知收費的謠言從何而來。

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