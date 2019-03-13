三重立委補選互打「女兒牌」 朱立倫再陪鄭世維掃街衝選情

2019-03-13 11:27

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市第3選區立委補選，國民黨候選人鄭世維今再請到前新北市長朱立倫到三重幸福市場掃街拜票，談到今天和民進黨候選人余天都大打「女兒牌」，鄭世維表示，選舉就是多一點歡樂、多一點正向思考，任何的方式相信都不錯。

余天今早由女兒余筱萍和余苑綺到台北橋捷運站拜票，鄭世維晚上則是請到高雄市長韓國瑜女兒韓冰和立法委員蔣萬安到三和夜市掃街。面對外界認為這是「余家女兒牌」和「國民女兒牌」的對決，鄭表示，不管如何，大家都是中華民國的國民，就是往正向的選舉來做思考，都是很好的。

此外，他也預告，昨天雲林縣長張麗善已答應要親自北上輔選、台中市長盧秀燕也在考慮來站台。鄭世維說，越多人來幫忙站台輔選，自己都樂觀其成，不外乎是希望藉由他們的高人氣拉抬選情。

而面對外界好奇韓國瑜是否再度於選前之夜登場，鄭則表示，韓國瑜有說過，如果時間行程許可的話他會來，但如果韓不能北上的話，其太太李佳芬也會代替來替他選情加分。

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