找韓冰站台影響夜市生意 鄭世維：老婆有向攤商致歉

2019-03-14 10:35

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市三重區立委補選16日舉行，國民黨候選人鄭世維昨天找來高雄市長韓國瑜女兒韓冰、立法委員蔣萬安一起到三和夜市掃街，對手民進黨候選人余天指出，許多攤商因為過多的人潮反而影響到生意。對此，鄭世維今天表示，老婆當時有脫下背心，逐一向攤商致歉，攤商聽到後反而說「謝謝你們，造成不便，希望提升三重能見度。」

鄭世維今天找來前總統馬英九一起搭車掃街，對於昨晚的掃街行程，鄭世維表示，謝謝到場的支持者，藉由韓冰帶動三和夜市能見度，也和老婆商量好，人潮往前走時，她脫掉背心和受影響攤商致歉，攤商聽到後也坦然面對，反而給了一張椅子並說加油。

鄭世維說，15日的選前之夜會邀請韓國瑜老婆李佳芬到場，由於當天下午台南市立委候選人謝龍介也有一場，會秉持團隊作戰精神，由於韓國瑜不能來，「找佳芬姐來加加分」，並找馬英九、周錫瑋、朱立倫等人站台力挺。

鄭世維也自信地說，相信黨內大咖的光芒不會蓋過候選人，謝謝所有支持者，不要忘記幫忙催票、拉票、投票。

另一方面，媒體詢問前行政院長賴清德將這次補選視為「台灣不接受一國兩制」，甚至批評馬英九不知道中國威脅，馬英九笑回，「就是因為當過總統我才知道有這麼嚴重。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/