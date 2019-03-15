4位大法官9月底卸任 蔡提名大法官可望過半

2019-03-15 00:16

〔記者吳政峰／台北報導〕陳碧玉、黃璽君、羅昌發、湯德宗等四名大法官屆滿8年，將於9月30日卸任，總統蔡英文責成副總統陳建仁組成「民國108年司法院大法官提名審薦小組」，受理各界報名，定3月28日截止，如果提名人選沒有爭議，全數咨請立法院同意任命通過，蔡所提名的大法官可望於明年總統大選前過半，主導釋憲走向。

大法官共有15位，除了即將卸任的這波為前總統馬英九提名，2023年屆滿的4人亦然，換言之，馬提名的大法官現有8位在職，佔絕對多數，蔡提名的則有7位（其中兩位為司法院長許宗力與副院長蔡炯燉，不受8年任期保障）。

立法院如果行使同意權任命，未杯葛本次繼任人選，大選前蔡提的大法官就會增加到11位；若蔡連任成功，還可繼續提名2023年的4位大法官，屆時15位大法官就全為她提名，負起釋憲良窳責任。

本次卸任的4人中，陳碧玉與黃璽君來自法官界，羅昌發與湯德宗則是學界，按照慣例，接棒者也會來自相同領域，亦即審薦小組應會從法官與學者中，挑選適格人選供總統圈選提名，從檢察界與律師界找人的可能性相對低。

而陳、黃的專長分為民事與行政審判，為了維持均衡，審薦小組最有可能從最高法院民事庭與最高行政法院找人；羅、湯二人因分別專精於商業法律與公法，這兩個領域的學者也有機會雀屏中選。

值得一提的是，湯德宗當時會出任大法官，緣起於最高法院刑事庭庭長邵燕玲懇辭提名，馬英九才臨時換將，因此湯的位子究竟算是法官界或是學界，得看本次審薦小組如何認定。

另，目前大法官的女男比例為4比11，卸任4人男女各半，蔡英文如果重視性別比，不排除全由女性接棒，屆時女男比例可拉近為6比9；至於是否考量論資排輩？按照往例來看，實務界人選仍有此現象，但學界並不明顯，前總統陳水扁就曾提名許宗力、林子儀、許玉秀等3名教授出任大法官，當時3人均未滿50歲。

除了許宗力與蔡炯燉為當然大法官，出身法官界的現任大法官為陳碧玉、黃璽君、張瓊文、林俊益；學界的是羅昌發、湯德宗、蔡明誠、許志雄、詹森林、黃昭元；檢察界為吳陳鐶；律師界則是黃虹霞與黃瑞明。

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