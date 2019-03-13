總統府邀各界推薦大法官人選 3/28截止

2019-03-13 22:28

〔記者蘇永耀／台北報導〕「民國108年司法院大法官提名審薦小組」第1次會議今日上午在總統府召開，由小組召集人陳建仁副總統主持。

陳建仁表示，總統為使提名作業審慎周延，同時希望在提名作業過程中，能諮詢司法界先進，為國家舉薦優秀的大法官人選，已核定《民國108年司法院大法官提名審薦小組設置要點》，成立提名審薦小組，並於今（108）年3月6日核示敦請司法院前院長翁岳生、司法院前院長賴英照、前大法官劉鐵錚、前大法官林子儀、輔仁大學法律學院榮譽講座教授劉初枝擔任審薦小組委員，並指定由他擔任小組召集人，翁岳生、賴英照為副召集人。陳建仁表示，這些審薦小組委員都是法界先進，為司法實務界或學術界所推崇，相信借重小組委員的專業素養與宏觀視野，定能襄助總統提名優秀適任的人選。

陳建仁說，總統提名4位新任大法官應在108年10月1日就職，考量立法院會期及審查所需時間，總統預計在立法院第9屆本會期，將提名人選咨請立法院行使同意權。第1次審薦會議先就審薦作業規劃，和對外徵才辦理方式，經過討論後取得共識，以利進行後續各項審薦及幕僚工作。

隨後審薦小組今日在會中決定，對外徵才的方式，除由總統府主動函請相關機關、團體推薦外，並自108年3月13日（星期三）起至3月28日止，為期16天，公開接受各界推薦大法官人選，亦歡迎自我推薦。而為求審薦程序公正超然，審薦小組委員一律不得推薦人選。審薦小組於受理推（自）薦期間截止後，隨即展開審薦相關工作，襄助總統以公開、公平、公正之方式提名大法官人選。

民國108年司法院大法官候選人推（自）薦書暨相關附件電子檔均已登載於總統府全球資訊網首頁「活動公告」專區。推（自）薦書請於3月28日（含）前，以掛號郵寄10048台北市重慶南路1段122號總統府「民國108年司法院大法官提名審薦小組」收。

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