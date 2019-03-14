拚進立院當戰將 陳玉珍：人民才是最大咖

2019-03-14 23:32

〔記者吳正庭／金門報導〕無黨籍立委候選人陳玉珍今天拋出「要戰將還是投票部隊？」話題，她說，國民黨過去曾在立法院擁有絕對多數的優勢，但很多事情還是推動不了，關鍵不在於有多少人，而是有沒有能力。她也說，明天的選前之夜不會辦理大型造勢活動，會以創新有活力的方式，組建18位「方塊機器人」拜票大遊行。

陳玉珍說，之法院有113席立委，民進黨66席、國民黨33席、時代力量5席、親民黨3席、無黨團結聯盟1席、無黨籍1席，就算這次3月16日補選的4席全部都被國民黨拿去，投票的時候，國民黨還是贏不了民進黨，所以多1位投票部隊無法改變大局。

她說，2008年國民黨在立院擁有81席的絕對多數，很多事情還是推動不了，原因就是當時的國民黨委員太過軟弱，相信大家都會認同，關鍵不在於有多少人？而是有沒有能力？

陳玉珍說，立委高金素梅是無黨團結聯盟的唯一立委，加入親民黨團運作，雖然不是國民黨員，但說話有理有據、擲地有聲，常常看到藍軍的朋友在LINE群組轉發高金素梅的影片或言論，若少了她，藍軍的戰力肯定會失色不少。

陳玉珍說，全國各區域選出的立委，都會為他代表的選區發言，難道要期望別的區域立委幫金門說話嗎？面對高學歷的中央官員，如果沒有本事、說不出道理，要如何從他們手中爭取到更多的預算？如果沒有戰鬥力，不管在國民黨團或民進黨團，只有提升論述力，才能爭取多數的支持。

陳玉珍說，明天在競選服務處的選前之夜不辦理大型造勢活動，將配合年輕族群，組合18位「方塊機器人」拜票大遊行，同步於6鄉鎮掃街拜票。她說，不會因選舉才來所謂的「政治咖」、「明星咖」，她的心中，人民才是「最大咖」。

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