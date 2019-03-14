開放偏鄉國內漫遊、便利5G釋照 立院初審通過

2019-03-14 14:44

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院交通委員會今初審通過「電信管理法部分條文修正草案」，包括5G釋照的頻譜拍賣、管制市場顯著地位業者的相關條文；NCC主委詹婷怡表示，電信管理法修正通過，有助於5G未來的釋照與發展。會中另通過開放電信業者可在國內偏鄉互相漫遊，以減少偏鄉僅有特定業者可用情況，並增列國安條款，得限制採購包含中國製等特定電信設備。

電信管理法修正草案本月11日已先通過83條條文，多照政院版本或用增修方式通過，今再審查剩餘的13條，僅保留4條條文送交朝野黨團協商，其中包括頻率使用費、非刑事案件調閱通訊資料等部分；至於電信業由特許制、許可制，改採登記制；業者可自主是否自建網路，或向擁有基礎網路的業者租用等，均順利通過。

在開放通信漫遊部分，NCC副主委翁柏宗指出，目前全台約14.5%人口分布在80%國土面積上，由於經濟效益考量，導致部分電信業者在偏鄉涵蓋率不足，影響偏鄉民眾通訊權益，未來電信業者間，可協商透過國內漫遊方式補足，改善通話品質，不過，電信商仍需申請獲准漫遊。

刑事警察局副局長廖宗山則建議，電信法原規範，遇到急難救助可調閱通聯紀錄救人，新版卻沒納入，期待能加進去；根據警政署統計，急難救助平均一年約有2萬5千至2萬6千件，換算下來每天約有70至80件，還需考量消防署、海巡署及其他相關行政機關，這方面應有迫切需求。

民進黨立委葉宜津等人也針對急難救助部分，提出修正動議，建議考量救火、山難等人命關天等因素，以及財產安全等問題，讓相關單位可於緊急時調閱通聯紀錄；不過，同黨立委林俊憲則認為，人身安全威脅部分應無疑義，但財產安全恐較不適合，建議將財產安全部分刪除。

召委李昆澤表示，急難救助雖是最高原則，但電信管理法的立法目的是要健全電信產業及市場發展等，急難救助相當重要，但是否要列在電信管理法內，必須更嚴肅討論；刑事部分的通聯取得，有通訊保障及監察法處理，呼籲在場委員思考，列入是否有違憲之虞，畢竟人民有祕密通訊自由，最後裁示該條文保留。

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