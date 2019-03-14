薩爾瓦多暫緩取消與台FTA 外交部：樂見正向發展

2019-03-14 11:24

〔記者呂伊萱／台北報導〕薩爾瓦多去年與我斷交並轉向中國，並片面宣布雙邊自由貿易協定（FTA）終止。但薩國憲法法庭於當地時間13日宣布將暫緩執行終止FTA；薩爾瓦多新任總統當選人布格磊也對薩中關係抱持懷疑態度，似有「回心轉意」跡象。外交部今天對此表示，兩國FTA有助實質經貿合作，樂見正向發展，外交部也注意到薩國新總統發言，將持續關注後續發展。

薩爾瓦多去年8月與我斷交，並片面宣布中斷包括FTA在內的所有雙邊協定，此決定引起當地產業的抗議，薩爾瓦多糖業公會並向憲法法庭提出訴訟，指控薩國政府決定違憲，要求國會重新審議此事。薩國最高法院於當地時間週三（13）表示，將暫緩執行取消和台灣的FTA。

另，布格磊曾表示將重新審視與中國關係，他於年初當選薩爾瓦多總統後，美國時間13日於華府回答提問時說，對於是否重新審視與中國外交關係，目前「尚未有最後決定」。布格磊強調，前提是中國必須把薩國當朋友，薩中關係應基於尊重，「但至今未曾看到」。

布格磊說，如果中國尊重薩國，願與中國維持關係；反之，若中國不尊重，即使中國是全球第2大經濟體，薩爾瓦多也不會與中國維持關係。

對於薩國看似「回心轉意」相關進展，外交部發言人李憲章今天在例會回答提問時，針對FTA說明，台薩兩國自2007年5月簽署FTA以來，對促進兩國互惠互利的實質經貿合作關係甚有助益，而因根據規範，片面中止FTA必須於180天前通知，薩國並沒有完備此程序，目前FTA仍為有效。

李憲章說，我方樂見此案正向發展，也樂與其他國家在法制化的經貿交流平台上進一步深化關係，惟尊重薩國司法程序，並將持續關注本案後續發展。

另有關布格磊對於薩中關係態度，李憲章僅表示，外交部已注意到相關發言，也感受到在我國與薩國多年外交關係之下，有許多非常了解、也支持台灣的友人，我方珍惜這樣的友誼，將持續關注後續發展，目前沒有其他資訊可以提供。

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