批中國不守規範 薩國準總統：不被尊重就不和中國友好！

2019-03-14 07:29

〔即時新聞／綜合報導〕薩爾瓦多去年8月與我國斷交並改與中國建交，但年初當選薩國總統的布格磊（Nayib Bukele）對中國持懷疑態度，稱將評估薩國是否應該維持與中國的外交關係。不過，布格磊在美國時間13日表示，是否重新審視與中國外交關係，目前還未有最後決定，但前提是中國必須把薩國當朋友，薩中關係應基於尊重，但至今未曾看到。

綜合外媒報導，布格磊13日在華府智庫傳統基金會（The HeritageFoundation）進行專題演說，他被問到薩國將重新評估與中國外交關係，他透露有開會討論此事，但目前還未下決定，並指控中國不守規範，到許多國家大舉推動建設計畫，卻留給這些國家龐大且無力支付的貸款。

他進一步說，中國操縱貨幣，卻要求他國尊重他們的做法。而且中國非民主體制，操弄他國民主。他強調，薩國仍願意和中國友好，前提是中國要尊重薩爾瓦多，把薩國當朋友，「我不是指金錢或投資，而是尊重」。

布格磊表示，若如果中國尊重薩國，願與中國維持關係；反之，若中國不尊重，即使中國是全球第2大經濟體，薩爾瓦多也不會與中國維持關係。

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