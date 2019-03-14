回心轉意？ 薩爾瓦多法院：暫緩取消與台自由貿易協定

2019-03-14 07:52

〔即時新聞／綜合報導〕薩爾瓦多去年8月與我國斷交並改與中國建交，台薩雙邊自由貿易協定（FTA）亦告終止，但年初當選薩國總統的布格磊（Nayib Bukele）對中國持懷疑態度，稱將評估薩國是否應該維持與中國的外交關係。根據《路透》報導，薩爾瓦多最高法院當地時間週三（台灣時間今天）表示，將會暫緩取消與台灣的自由貿易協定。

薩爾瓦多去年8月與我斷交後，並中斷與台灣的正式外交關係及FTA在內的所有雙邊協定，此決定引起當地產業的抗議，薩爾瓦多糖業公會今年2月中向薩國憲法法庭提出訴訟，指控薩國政府終止FTA的決定違憲，要求國會重新審議此事。《路透》指出，薩爾瓦多改與中國建交，引來美國的強烈批評，華府嚴重關切此事。

布格磊當選薩爾瓦多總統後，表示薩國將重新審視與中國關係。薩國最高法院週三表示，將會暫緩取消和台灣的雙邊自由貿易協定。

另根據外媒報導，布格磊在美國時間13日於華府表示，是否重新審視與中國外交關係，目前還未有最後決定，但前提是中國必須把薩國當朋友，薩中關係應基於尊重，但至今未曾看到。他強調，若如果中國尊重薩國，願與中國維持關係；反之，若中國不尊重，即使中國是全球第2大經濟體，薩爾瓦多也不會與中國維持關係。

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