看穿韓國瑜了！黃光芹失望：跟國民黨宮廷政治一樣

2019-03-13 19:57

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前在黃光芹主持的廣播節目表態「4月不會領表參選」、「2020總統大選不在考量內」，下節目後立刻不認帳反問「誰說的」？結果黃光芹臉書遭韓粉灌爆，甚至受人身攻擊、威脅；對此，黃光芹表示，她對韓國瑜很失望，更直言韓「跟國民黨那些宮廷政治一樣」。

根據《蘋果》報導，黃光芹表示，這次訪談是公開的節目、有錄音檔的訪問紀錄，沒想到韓國瑜一下節目可以馬上不認帳。她也在臉書上表示，「這儼然是吹起網攻的號角」。此事也造成後續黃光芹臉書遭韓粉網攻、電話、私訊騷擾，留下各種汙言穢語，甚至揚言傷害她的兒子。

黃光芹：他就是想選總統

黃光芹表示，不敢說了解韓國瑜，但是「已經看穿他了」，「他就是想選總統」；她也表示，她對韓國瑜很失望，大家都說韓「非典型」，在她看來，韓國瑜也是跟國民黨的那些宮廷政治一樣，這種「高來高去、話不說明、左彎右拐、摸不著玄機」的方式，跟國民黨主席吳敦義「萬分之一來、萬分之一去」也差不了多遠。

黃光芹3/11專訪韓國瑜影片：

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