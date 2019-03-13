再論蔣介石銅像處理 邱國正：敞開心胸願意談

2019-03-13 10:10

〔記者涂鉅旻／台北報導〕退輔會主委邱國正今日上午到立法院外交及國防委員會報告今年度預算案，由於邱日前在立院備詢時，被問及蔣介石銅像處理方式時說，他個人認為是退輔會財產一部分，他有責去保護榮家裡面的東西。時代力量林昶佐今呼籲，邱應抱持開放態度討論此事，邱則回應，他單純表達他的看法，至今尚無人找他談此議題，但如要談，他很樂意、願敞開心胸。

邱國正上月底在立院外交及國防委員會備詢，民進黨立委林靜儀當時問，退輔會有無清查過榮家等相關機構的威權象徵狀況？但邱國正對「威權」二字不同意，並表示，他個人認為，這是退輔會財產的一部份，不會去做任何表述；但外面要講威權移除，「我有責任去保護」。

對此，林昶佐稍早質詢時再度提及此議題，並表示，現促轉會代理主委楊翠認為此議題有很多種處理方法，有很多事項要討論，盼邱國正的回答不要只有一種選項，也呼籲邱如未來和相關單位對話時，是否抱持開放態度，開啟對話時也會比較友善一點。

邱國正答詢表示，他感謝林昶佐體諒，很多議題非他掀起，他到退輔會後，對退輔會和所屬單位的所有產物都要負責，也要有他的作為，因此他表達他個人看法，並非食古不化。他也說，至今尚無人找他談此議題，但如果要談，他很樂意，也願敞開心胸。

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