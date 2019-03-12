鍾佳濱爭取高鐵延伸屏東和台東 蘇貞昌：願意

2019-03-12 19:12

〔記者侯承旭／屏東報導〕2019台灣燈會大成功，民進黨立委鍾佳濱今天在立法院質詢指出，交通部應規畫「第二條高鐵」進入屏東與台東，行政院長蘇貞昌答覆「願意」。

鍾佳濱詢問蘇貞昌今年在屏東的台灣燈會是否成功。蘇貞昌表示，根據網路上的民眾評比，是史上最美的燈會，這次屏東人很爭氣，中央也幫忙很多，讓大家看到屏東的美麗。

鍾佳濱表示，他擔任屏東縣副縣長期間，三次向交通部觀光局爭取屏東舉辦台灣燈會，卻三次都槓龜，評審委員認為屏東的規劃很有創意，但交通實在不方便。

鍾佳濱說，「即使今年屏東辦的燈會是最美的燈會，仍無法改變屏東交通不便的事實」；現在不只是「我屏東、我驕傲」，而且是「我屏東、我需要」。

鍾佳濱指出，日本有9條高鐵、總長度3200百公里，台灣目前只有一條高鐵、長度僅350公里，台灣不應只有一條高鐵，他建議台灣應興建第二條高鐵，從高雄進入屏東、台東，在實現環島高鐵之前，先讓高鐵進入雙東，行政院是否願意指示交通部往這個方向規劃。

蘇貞昌馬上答覆，「願意」。

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