高鐵班車少還無法轉乘 雲林人大嘆出外、回家都難

2019-03-04 17:29

〔記者廖淑玲／雲林報導〕高鐵班車少也不給轉乘，雲林人大嘆出外、回家都難，甚至網路po文寫打油詩「雲林出外回家難、政府高鐵都擺爛、卑微一班他無感、不投選票給她看」，自我解嘲是「給人看衰小的雲林人」。

「今天從北部趕搭高鐵又慢了一分鐘，眼巴巴的又看每小時才停雲林一班的車走了……從南港每小時整點開出一班超慢車，站站都停的車，停靠雲林，這班車會比從南港晚20分鐘出發的直達車，早到台中站3分鐘……為何不讓雲林的超慢車在台中等，讓雲林人南下多一班車可在台中轉……」。

一名家住雲林經常得往返台北的林姓公司負責人表示，他沒有要求增開車班，也不會影響班車上人的權益，只希望高鐵能體恤雲林人的需求，讓雲林人可以在台中轉乘，無形中就多了班次。

該名林姓乘客指出，高鐵常用每個月各站搭乘人數來討論雲林乘車人數少，無法增加班次，其實若以車子稼動力計算，以嘉義站比較，嘉義北上一天44班次，雲林18班，高鐵公布2019年1月份各站搭乘人數，嘉義20萬6033人，雲林9萬7995人，若計算每班次搭乘人數，嘉義167人，雲林181人，比起板橋站179人、南港站111人，平均每班雲林人數都多出各站許多。

林姓乘客憤憤不平說，嘉義班次幾乎是雲林3倍，方便性好當然搭乘人數多，又若雲林能在不增加班次情況下，只要調整台中站列車停等時間就能讓雲林人多了轉乘班次，亟盼高鐵全面檢討，否則光看一個數據就說雲林站搭車人少，對雲林人真的不公平。

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