嘉義高鐵站周邊沒發展？ 居民：不來設站恐廢村...

2019-03-06 09:02

〔即時新聞／綜合報導〕台灣高鐵自2007年通車，位於太保的嘉義站周邊至今仍然「荒涼」，最近引起民眾議路，有在地人表示，高鐵嘉義站周邊發展較慢，但坦言若太保沒有設立高鐵站，恐讓當地人口外流更嚴重。

根據《聯合報》報導，嘉義太保市的地政士林俊男表示，每天上班都會經過高鐵嘉義站，他坦言當地發展的確慢，雖然故宮南院剛開幕人潮還不錯，近年每況愈下，未如預期讓周邊觀光產業起飛，但不來設站當地人口一定更少、房地產經濟可能更停滯不前，且太保房地產並未下跌，大概與高鐵站設在當地有關。

林俊男表示，他10年前就看好高鐵站和故宮南院進駐，才到太保買房，高鐵站進駐後，太保市是嘉義縣唯一人口數正成長鄉鎮市，最近連星巴克、全聯等店家都進駐，研判都是受高鐵站、故宮南院帶動影響。

根據統計，去年高鐵嘉義站全年進出人次達529萬人次，首次突破500萬人次。當地客運司機也稱，過去3年常一個人駕駛BRT客運來回嘉義市，最近乘客越來越多，今年春節、二二八連假，都有爆滿的搭車人潮。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/