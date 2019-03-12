打臉柯文哲！ 蘇揆：自由民主開放國家沒要去統戰誰

2019-03-12 15:35

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統蔡英文昨日召開國家安全會議，提出7大綱領，反制中共對台統戰滲透。台北市長柯文哲今天受訪卻說，「你統戰我、我也統戰你」，「那如果你統戰都輸人家，就表示我們恐怕技術要再研發一下」。對此，行政院長蘇貞昌今日在立法院總質詢表示，統戰是中國共產黨的專用名詞，自由民主開放的國家，並沒有要去統戰誰。

民進黨立委蘇震清質詢問及，柯文哲說統戰都輸人家，還要去統戰對方。蘇揆強調，統戰是中國共產黨的專用名詞，自由民主開放的國家，並沒有要去統戰誰，今年1月2日習近平說要啟動九二共識台灣方案，宣布追求統一進程，在中國兩會期間更是鋪天蓋地，所以蔡總統昨天召開國安會議因應。

針對中國欲送2隻貓熊給高雄市政府，蘇揆也說，那是瀕臨絕種動物，有消息說根本沒這回事，重慶那邊有否認說「根本沒有這種事」。對於是否啟動二次年改？蘇貞昌表示，年金改革是在馬英九總統執政時說一定要改革的，結果都沒有做，「我們很努力讓軍公教有退休金可以領」。

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