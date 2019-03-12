韓國瑜提自經區 學者批政治操作恐重創台灣農業

2019-03-12 13:27

〔記者簡惠茹／台北報導〕高雄市長韓國瑜日前重提自由經濟貿易區的構想，台大農經系教授吳榮杰指出，現在又提自經區顯然是政治操作，那是為了討好中國的產物；台大農藝系名譽教授郭華仁也呼籲，千萬別走回頭路，會讓台灣農業陷入絕境。

早在前總統馬英九時代通過「自由經濟示範區特別條例」草案後，農業學者就紛紛提出警訊，認為對台灣農業會有相當大的衝擊，包含進口國外原料如果品質不佳，將重創台灣品牌、國外進口農產品免稅會打擊台灣農產原物料生產，以及加工品回頭內銷，打擊本土農業，而且當時學者估計，自經區將使我國農業產值1年減少1739億。

吳榮杰對於自經區又被提出來討論，他表示，現在重談自經區，顯然就是政治操作，那是馬英九時代，統派為了討好中國而提的，現在韓國瑜又重提，台灣農業不需要這種假議題，自經區對台灣農也沒有好處，只有對中國有利益可言。

由於當時自經區規劃，進口原料加工後還可以用台灣品牌名義外銷賣出，當時台大農經系主任吳榮杰、台大農藝系教授郭華仁、屏科大農企業管理學系主任陳淑恩、中興大學應經系主任曾偉君等農經學者曾共同提出呼籲，認為自經區內的農業原料必須百分百使用在地農產品，才能幫台灣農民加值，只有當國內農產品無法供應時，才能從國外進口，且需標示原料產地來源國，最後自經區所生產的產品也需全部外銷。

吳榮杰今天再度強調，進口國外原料加工，如果品質不佳、不安全，做成產品又用MIT台灣名義賣出，可能打擊台灣形象，國家形象不容易建立，一旦造成損害難以恢復。

而當時自經區特別條例草案規定，原本管制的中國830項農產品，包括「敏感性關稅配額產品」如花生、紅豆、稻米、香蕉等，將給予零關稅進口進入自經區的優惠。

郭華仁對此表示，農產品加工進口來源以鄰近的中國可能性較大，如果進口的產品又是台灣自己就會生產的農作，例如花生，儘管台灣花生品質非常好，但是價格低廉的中國花生恐怕會帶來衝擊，嚴重可能導致台灣花生滯銷，最後得利的是誰？

「別走回頭路。」郭華仁指出，台灣面積比較小，其他國家進口的農產品原料會比較便宜，在自由貿易體制下，難以跟其他國家競爭，讓台灣農業陷入絕境，農業部門恐會垮掉，一旦國際糧價高漲，國家就沒辦法生存，這是大家要面對的國安問題。

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