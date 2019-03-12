挺韓國瑜設自經區 盧秀燕：限外銷不會跟國內競爭

2019-03-12 12:16

〔記者張菁雅／台中報導〕針對高雄市長韓國瑜提出重啟「自由經濟示範區」，台中市長盧秀燕今日表示，如果限定自經區不可以內銷，只能外銷，沒有跟國內市場競爭的問題。

韓國瑜主張重啟「自由經濟示範區」，引起朝野立委論戰，行政院長蘇貞昌今日也提出「四個不可行」，說明中央政府不支持的原因。

盧秀燕在接受媒體訪問時則表示，她過去擔任立委時，長期在立法院財政委員會，了解「自由經濟示範區」的概念，自經區是台灣的境外之地，只能外銷，不可以內銷，如果限定自經區沒有內銷功能，就沒有跟國內市場競爭的問題。

另外，韓國瑜昨（11）日傳出不領表登記參加總統選舉國民黨內初選，對此，盧秀燕表示，有一句台灣話說「作戲的要煞，看戲的不煞」，就是演戲的人想要結束、下台了，但看戲的人叫好不斷，不願意離開，就是一種欲罷不能的概念，所以她覺得這件事情就像盛竹如講的「讓我們繼續看下去」，未來還會發展，值得再觀察。

至於是否希望韓國瑜代表國民黨參選？盧秀燕說，這要由民意來決定，因為總統是國家的領導人，必須是全民支持，所以每位候選人當人民需要他時，不能夠置之度外，對國家、對社會要有責任，她認為越接近總統大選，這樣的民意會展現出來。

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