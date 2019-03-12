角逐下屆立委 基隆國民黨主委黃希賢成立初選服務處

2019-03-12 12:10

〔記者林欣漢／基隆報導〕有意角逐下屆基隆立委的國民黨基隆市黨部主委黃希賢，今天在基隆市義五路成立立委初選服務處，他期許用積極、正向的態度讓大家看見「不一樣的國民黨」，對基隆的未來發展盡一份心力。

黃希賢說，自己是出身七堵的基隆在地子弟，求學時期就讀安樂、七堵國小及明德國中、基隆高中，其後因為工作的關係而留在台北發展，但對故鄉基隆這片土地始終有著不可分割的深厚情感，也一直在思考如何能為故鄉做些什麼，去年4月的契機讓他回到基隆接下國民黨基隆市黨部主委這個義務無給職，一肩扛下黨部組織重建的重責大任，「不為私、不為權位」只是希望基隆會更好。

黃希賢表示，他在海運界經營三十多年，海運是一門戰略等級的行業，世界上沒有一個國家會看輕海運，但我國卻將其視為一個稀鬆平常的自由競爭市場看待，基隆到目前為止都還沒有一位真正航運專業的立委，他希望以自身的專業絕對可以在海運的未來發展使得上力，特別是基隆是個港口城市，現在港口的建設與發展都由中央把持，相信自己絕對有把握與能力與中央對談。

黃希賢說，今天成立立委初選服務處，是要表達參選的決心，希望不是認真要選、主委球員兼裁判等雜音就此打住，以此為起點讓自己這個「政治新鮮人」跨出第一步，汲取先進們經驗與意見，海納百川匯集基層民眾的心聲，為基隆市民創造更大的福利，爭取更大的建設。

包括議長蔡旺璉、議員何淑萍、張芳麗、莊敬聖、江鑒育，前市長張通榮、前立委徐少萍、前移民署長謝立功、等人都到場祝賀。黃希賢強調，這一路走來，相信大家可以看得見他的韌性與努力，他絕不是空降部隊、更不會「只是沾醬油」，希望基隆鄉親能夠相信、支持並給他一個機會。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/