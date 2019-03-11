說好市長4年做滿 韓國瑜下節目竟反問媒體：誰說的？

2019-03-11 19:33

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選僅剩不到一年，國民黨黨內初選從「太陽們」到「打麻將」話題不斷，其中呼聲最高的高雄市長韓國瑜今天在廣播節目播出先前預錄好的內容中指出總統大位目前不在他的考量範圍內，4月不會領表登記參選且會做滿市長4年。但下了節目後，態度竟然又轉曖昧，媒體追問他是否真會如節目上所言那樣做滿4年市長？韓國瑜竟反問：「誰說的？」

綜合媒體報導，今天中午廣播節目「POP搶先爆」播出專訪韓國瑜的廣播內容，主持人黃光芹一開始就開玩笑說：「該不會下次專訪就是以中華民國總統的身分？」韓國瑜則笑回：「不要開玩笑，今天是愚人節嗎？」

談及是否會領表參加4月黨內初選？韓國瑜則斷言不會，強調2020大選目前不在他的計畫中，讓高雄衝起來才是眼前最重要的！韓也強調，會做滿高雄市長4年任期。

至於黨內如果在7月時啟動徵召是否會接受？韓國瑜僅重申：「我不想去思考這麼多權謀。」

但據《蘋果》指出，今天下午3時許，韓國瑜進市長室前被媒體包圍追問他在廣播節目上的發言「市長會做滿4年嗎？」沒想到韓聽到之後驚訝反問：「誰說的？」之後又解釋：「你說黃光芹節目嗎？她（黃光芹）問我一任市長是幾年，我說全台灣都知道是4年！」

接著媒體繼續問「所以4月不會領表嗎」？韓國瑜反而不像在節目上正面回答，僅表示這些都不在他的考量範圍內，「現階段2020不在我考量之內，目前的重心、最主要的思考，就是怎麼樣把高雄經濟趕快衝起來」！

韓國瑜接受POP Radio廣播節目「POP搶先爆」的主持人黃光芹專訪。（POP Radio提供）

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