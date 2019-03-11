使良善跨越邊界 酈英傑肯定台灣「最適合舉辦首次宗教自由大會」

2019-03-11 13:01

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣呼應美國促進宗教自由人權，今天首次舉辦「印太地區保衛宗教自由公民社會對話」。美國在台協會（AIT）處長酈英傑曾以傳教士身分來台，開啟他對外交工作的興趣；酈英傑今在開幕致詞中說，要不是他自身的信仰和台灣保障宗教自由的環境，就不會與台灣結下這樣的緣分，肯定台灣宗教力量茁壯使良善跨越邊界，「是印太區域最適合舉行首次大會的地點」。

台灣呼應美國全球宗教自由論壇，主辦為期兩天的「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」，今上午舉行開幕式。來自15國宗教代表、超過兩百人聚集台北，總統蔡英文、立法院長蘇嘉全、外交部政次徐斯儉、AIT處長酈英傑與美國國際宗教自由無任所大使布朗巴克都出席致詞。

酈英傑在致詞中分享他1978年以傳教士身分來台，那時在南台灣的傳教經歷，開啟他對外交事務的濃厚興趣的種子，使他進入了美國外交官員行列，今天也有幸以AIT處長身分出席這場宗教自由論壇。

酈英傑指出，台灣接納宗教自由比民主化更早，也這得他的教會能夠派遣傳教士來台，而自從1987年解嚴以來，台灣經歷了民主化轉型，促使捍衛所有基本自由的公民機構更得以蓬勃發展與成熟，「民主轉型實在不同凡響」。

酈英傑讚許說，台灣的轉型模式展現了如何保衛並推動民主價值，也顯示社會如何內化這些價值，人們並付諸實踐。而要不是這些，他也不會有機會在早年與台灣有所接觸，結下今天的緣分。

酈英傑細數台灣是尊重信仰的成功故事，台灣允許宗教團體茁壯，大至有著全球影響力的基督長老教會及國際佛光會，小至散布在全台的宮壇或各處公園中冥想的法輪功學員，都受到尊重及法律保護。而這種自由也使其他國家受惠。

例如由證嚴法師成立的慈濟基金會總是在第一線協助天災應變，曾協助超過85國的寶貴救援與醫療照護，包括南亞海嘯、巴基斯坦與尼泊爾嚴重地震、颶風珊迪襲擊與哈維肆虐美國等天災，慈濟都積極參與救災工作。

酈英傑說，世界上少有其他地方，像台灣一樣蘊育出這麼多宗教團體，「更使善的力量跨越邊界」，為社會共好做出貢獻。有鑑於此，他認為，台灣正是在印太區域最適合舉行本次首次大會的地點。酈英傑向在場各國代表說，這個會議也是共享價值的具體展現，提醒我們所做之事具備超越性的價值，希望推動宗教自由在印太地區扎根。

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