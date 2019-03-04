酈英傑︰台灣已成真正民主模範

2019-03-04

記者呂伊萱／專訪

廣闊的藍天白雲、褐色系的稻草與荒漠、加上遠方色塊鮮明的洛磯山脈，十幅畫作和猶他戰爭歷史人物老比爾凱丁頓銅像，從玄關到廳堂，在位於台北市中心的美國在台協會（ＡＩＴ）處長酈英傑官邸裡，構成了最經典的美國西部景色。酈英傑夫婦侃侃而談，介紹來自猶他州的藏品，走遍世界的外交官，心裡長存的是故鄉的風景。

酈英傑投入美國外交工作三十年，曾任國務院台灣協調處處長，派駐北京、香港與南非，也在夏威夷擔任過外交政策顧問。第四度旅居台灣，酈英傑見證台灣社會的變化，除了更乾淨有序，「這裡有『禮』，我認為可能歸因於三十年來的民主進程。這令人印象深刻，台灣成為一個真正的模範，不僅在於民主價值，而且在於社會實踐」。

年輕時來台傳教 返美唸牙醫

前ＡＩＴ處長梅健華眼中的酈英傑，是個面臨困難或緊張也無所畏懼，冷靜沉著、足以承擔大任的人。不過比起國際關係的波瀾迭起和暗潮洶湧，酈英傑的人和家中裝潢一樣，色彩溫暖且簡樸。訪問這天，他打了淺黃底的藍條紋領帶，不約而同地與太太布蘭達亮黃洋裝完美搭配。私底下的他放鬆許多，不時大笑，在原先過分謹慎的媒體形象外，更像是個溫和有禮、勤勤懇懇的學者或是令人信賴的家庭醫生。

其實他還真的是醫生，「我以為我是和一個牙醫結婚」，布蘭達笑著拍了拍酈英傑。酈英傑對中國、東亞和中文的興趣啟蒙得很早，最開始是年輕時到台灣的傳教經驗，大學便先念了中國文學，後來又到奧勒岡研讀牙醫。

轉行外交 當年外派來台選擇留下

酈英傑一邊學習牙醫專業，仍不滿足於現狀，加上曾有到台灣高雄醫學院的短期經驗，開啟他從事外交工作的念頭。他直說，並非不喜歡當牙醫，但「人只有三十二顆牙齒，嘴巴就這麼大，你沒辦法從微小的尺度產生大的影響力」。夢想不止於此，於是他在美國空軍擔任軍醫時，著手準備美國外交官考試，一試即中，退伍後就加入外交服務行列。

布蘭達和酈英傑是青梅竹馬，酈英傑說話時，布蘭達都在旁邊仔細聆聽，偶爾補充細節。她回憶，三十年前從沒想像到將在世界各地奔波生活，「但完全不後悔」。布蘭達有些驕傲地說，酈英傑個性冷靜、工作勤奮而且一絲不苟，一直都對政治感興趣，這份工作能夠激發他的熱忱，也豐富了她和孩子們的人生，是非常好的選擇。

酈英傑在訪問中坦言，第一次外派台灣時，從最基本的簽證業務做起，「老實說不是很享受」，剛好當時空軍醫衛招募部門又找上他，「我一度心動了，但從長遠眼光來看，我選擇留下來」。酈英傑說，這是他外交官職涯中做過最困難的決定。

ＡＩＴ將入厝 美台可擴大互動

外交人員打交道時，關鍵元素之一是互信，牽動區域局勢的台美關係更是如此。談到酈英傑的人生座右銘，他的回答也反映了台美關係的特質。他認為不論是工作或個人生活，最重要的是誠信與正直（integrity），「意思是一個人的言行應該一致」，在職場上以身作則，己所不欲、勿施於人，與家人和朋友間的相處亦然，「我期望自己是個能夠讓人信任和尊重的人」。

今年是「台灣關係法」立法四十週年，美台陸續推出系列紀念活動，作為雙方關係指標性的內湖新館也已於去年落成。酈英傑說，ＡＩＴ正在籌備搬遷事宜，希望讓入厝活動成為雙方擴大互動的平台。

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