蘇貞昌批藍委唱衰台灣：一句話都不敢批習近平

2019-03-10 22:54

〔記者陳心瑜／新北報導〕立委補選超級星期天，民進黨今天晚上為新北三重立委補選候選人余天舉辦大型造勢晚會，大咖雲集，現場湧進約3千名支持者。行政院長蘇貞昌助講表示，這幾天在立法院裡，被國民黨立委質詢的不外是兩岸和平協議、跟中國合作，蘇貞昌進一步反問，為什麼藍營立委一句話都不敢批評習近平，反而一直唱衰台灣？

蘇貞昌說，民眾應該選出自己的立法委員，讓更多立委為台灣發聲。

蘇貞昌說，這幾天在立法院裡，被國民黨立委質詢的就是簽兩岸和平協議、跟中國合作，但歷史上的經驗都顯示，簽和平協議是戰爭的開端，他才會引用邱吉爾名言，表示就算只剩下一支掃帚，也不跟中國投降。

蘇貞昌說，接任行政院長55天以來，一天都沒有休息，但只有他努力還不夠，還需要立法院一起努力，推動更多福國利民的政策。

行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁、文化部長鄭麗君、民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、立法委員蕭美琴，以及時代力量立委林昶佐等，大咖接力助講，力挺余天，綠營新北市各級民代都出席力挺，比出三號手勢，齊喊「三重選三號」。

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