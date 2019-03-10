批國民黨不買票不會選舉 陳其邁喊話：改革不能走回頭路

2019-03-10 20:46

〔記者陳心瑜／新北報導〕立委補選最後假日，民進黨今天晚上為新北市三重選區立委補選候選人余天舉辦大型造勢晚會，行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁、文化部長鄭麗君、民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、立法委員蕭美琴，以及時代力量立委林昶佐等，大咖接力助講，力挺余天。

陳其邁說，雖然民進黨遭遇挫敗，但改革不能走回頭路，如果國民黨拿下立委，代表改革將走回頭路，絕對不能讓國民黨的立委、總統向對岸談交易，以個人意志決定台灣人的命運。

陳其邁更批評國民黨「不買票不會選舉」，前總統馬英九2008年曾經承諾，選舉不要靠黨產、要靠募款，承諾要改革卻跳票，幸好民進黨推動不當黨產處理條例，「幫國民黨推動改革」，因此，這次選舉，也不能讓國民黨得逞，否則改革會走回頭路。

陳其邁也以去年力抗韓流的經驗，向民眾溫情喊話，他落選高雄市長後，仍然要支持者為韓市長加油，因為他始終相信民主制度。陳其邁說，他落選沒關係，但要讓民進黨余天立委高票當選，守護台灣民主、守護台灣主權。

陳其邁還引用韓國瑜的「鬼混政黨」說，指余天從來不鬼混，對台灣始終如一，熱愛三重，要送他進入立法院。

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