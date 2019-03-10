全力衝刺補選 蘇貞昌連來兩天顧票倉

2019-03-10 10:54

〔記者陳心瑜／新北報導〕立法委員補選最後假日，行政院長蘇貞昌一連兩天陪同新北第三選區（三重）立法委員補選候選人余天，密集掃街拜票，下午、晚上則有行政院副院長陳其邁、民進黨主席卓榮泰站台，大咖盡出，代表選情艱困？余天信心滿滿，表示不覺得艱困，更有七成的把握贏得選戰。

蘇貞昌今天早上陪同余天至力行市場拜票，三重、蘆洲區的綠營市議員李余典、李坤城和李倩萍也一同拉票，全力固守綠營票倉。

而藍營曾嗆聲新北、彰化、台南和金門立委「四席全拿」，行政院長蘇貞昌回應，選舉沒有師父，勤走就有票，因此和余天勤走拜票，大讚余天熱情有義氣，一輩子在演藝圈唱歌，現在（在政治圈）傳聲，余天若進入立法院，行政院做事能更順利，也更接地氣。

蘇貞昌連來兩天，余天說，蘇貞昌擔任行政院長後很努力衝衝衝，反映民意，有他站台，非常加分。

對於一向低靡的補選投票率，余天也顯得很有信心，希望投票率超過四成，代表支持者都有出門投票。

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