韓國瑜喊鬼混的政治人物要下台 網狂酸：自我介紹嗎？

2019-03-10 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨天（9日）二度幫國民黨台南市第二選區立委候選人謝龍介站台助選，期間韓國瑜一句「鬼混的政治人物和鬼混的政黨都要下台」，讓網友聽了紛紛笑問「是在自我介紹嗎」？

謝龍介昨天下午在佳里舉辦「農漁戰隊」農漁品展示會造勢活動，韓國瑜下午先是陪同車隊拜票，所到之處都是韓粉，也因群眾太熱情，韓國瑜最後捨棄大進場，從舞台後方上台；致詞時，韓國瑜在台上高喊，所有為台灣前途打拚的政治人物，才能獲得選票，才能贏得勝利成功，「所有鬼混的政治人物和政黨都要下台」，台南鄉親不需要過去那一套，講些五四三，講些高來高去的。

但根據先前報導，卻發現韓國瑜當立委時質詢出席率偏低，以第四屆第五會期為例，韓國瑜在經濟委員會共計24次質詢次數中，口頭質詢指有一次，另外3次用書面質詢，等於質詢率只有16％，以現在公督盟評鑑標準來看，等於混到不行的立委。

昨晚一名網友也在PTT轉貼了相關新聞，並發表看法說，「我記得某個政治人物直播喝酒完要請假兩天半個月內只上班幾天這人是誰阿？」其他網友也紛紛說，「全部政客就你韓導最會鬼混」、「不是有個市長一直請假嗎？」「能撈就撈，能混就混」、「這是自我介紹嗎」、「自己說自己」、「韓導幹嘛自婊啦 XD」

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