高雄深夜連傳砸車意外 網諷「棒球隊」真的來了

2019-03-09 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市楠梓、岡山深夜接連發生棍棒砸車事件，且皆為聚眾滋事，兩案共近30人涉案。對此，網友嘲諷「我大韓導這次沒跳票了！說要棒球隊馬上有棒球隊。」

據《三立新聞網》報導，今（9日）凌晨3點多，一名李姓駕駛自稱與友人相約楠梓，要化解誤會。他才將車停好，突然就有20多人衝出，手持棍棒狂砸人車，李男挨打後逃進西瓜園，等到對方將車體砸完後走人，他才回來查看。楠梓分局偵查隊隊長林宗賢表示，在火車站附近逮捕4名青少年，並查獲3支鋁棒。

同一時間，岡山河堤公園也發生一起感情糾紛，有女子因受江姓男子追求，引起男友不滿。兩男相約談判，2車7人一言不合便抄起棍棒砸車。兩件事情引起臉書粉絲專頁「高雄歹過日」作圖嘲諷高雄市長韓國瑜「「韓導沒跳票，（深夜版）棒球隊真的來了。」

其他網友也紛紛留言「還以為是職業的，原來是業餘的喔...韓粉都喜歡這種變質的貨色？」、「高雄到了，高雄到了，下車的旅客不要忘了你的防彈背心，這句話又重現江湖了」、「我大韓導一向說到做到，各位高雄市民自己多保重」、「高雄最近真的很不平靜！大家自己注意安全！」等。

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