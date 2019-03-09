鄭文燦紐約會孔傑榮 倡桃園設亞洲人權中心

2019-03-09 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市長鄭文燦於美東時間3月8日至紐約拜訪美國知名法律專家、紐約大學法學院教授亞美法研究所共同主任孔傑榮（Jerome Alan Cohen），談及人權議題時，鄭文燦說，台灣應設法影響周邊國家，作為國門之都的桃園可設立亞洲人權中心，用人權保障和民主價值搭建對外連結平台。

鄭：台若被當籌碼 也將是無法被替換

桃園市政府今日發布新聞稿指出，鄭文燦和孔傑榮討論了中國崛起情勢下台灣的自處策略、台灣對自由權利的保障和推廣等議題。鄭文燦表示，在美國川普政府的印太戰略下，台灣獨特地位無可取代，一旦消失，對美、日等國都將產生重大影響，台灣作為朋友，必定會是好的策略夥伴；若被當成籌碼，也將是無法被替換的籌碼。

此外，鄭文燦表示，孔傑榮非常了解台灣，如孔教授所建議，用人權、民主搭建台灣和亞洲國家的連結平台是好事，從國門之都桃園出發，或可在桃園設立亞洲人權中心，提倡個人自由，解決司法不公問題，並藉此與其他東亞國家交流對話。鄭文燦還說，台灣在自由度指標的分數也已經很高，確實應該想辦法向外影響周邊國家，對外強化台灣對個人自由所做的貢獻。

認為台灣如希臘城邦雅典 小而強

鄭文燦指出，台灣的民主、科技等綜合指標排名，在全世界排名一定有前30名，包括醫療方面和多元文化方面也都是亞洲第一，可以說本身就是亞洲國家的典範。或許台灣面積很小，但就像是希臘城邦裡的雅典，小而強、小而重要。

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