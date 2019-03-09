蔡蘇泯恩仇 聯手4招拆這些「政治炸彈」

2019-03-09 09:40

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文與行政院長蘇貞昌曾傳出有心結，如今兩人合作卻非常契合，內部人士分析，蘇貞昌內閣有4大特色，與總統蔡英文聯手拆除「政治炸彈」。

《鏡週刊》報導，蔡蘇兩人在2010年五都選舉時，因蘇率先宣布參選台北市長，兩方種下心結，隔年蔡英文要選總統，親自前往超越基金會拜訪蘇貞昌，但蘇卻說「主席直接派了，就不用商量了」、「要派我什麼工作」，雙方關係破裂。直到去年雙方才破冰，如今兩人合作，為推動政策而努力。

報導指出，蔡蘇已拆除同性婚姻法案、10年老車強制淘汰、計程車汰舊換新補助等「政治炸彈」，未來還須面對主權、產業轉型、能源政策等議題。幕僚分析，蘇貞昌內閣節奏明快是因為有4大特色，分別為「大部長、小政委」、「與國會民意接軌」、「善用新媒體宣傳政績」、「政策果決明確」。

報導表示，有內閣官員比較林全的「大政委、小部長」與蘇貞昌的「大部長、小政委」，指前者會出現政委叫不動部會的狀況。政策宣傳方面，蘇在同婚法案臉書影片上大獲全勝，突破百萬人次觀看。

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