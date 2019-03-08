家屬怕韓國瑜掉下神壇？ 他爆早知愛河三鐵賽出事

2019-03-08 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕45歲張姓男子於本週日（3日）參加愛河鐵人三項賽事死亡，基進黨發言人陳柏惟對此表示，自己在3月6日就確認消息為真，但也透露沒揭發此事的原因，有網友則是心疼家屬為了替死者挺住韓粉立場，不願將此事牽扯政治。

陳柏惟表示，3月6日上午有數名參加鐵人三項的友人透過網路私訊，向他告知3日比賽有選手死亡，自己透過管道了解確有此事，但「我說我的立場會被誤會是操作」，因此沒有對外聲張，直到本報最先揭發事件後，陳「想就幫助的角度發揮一點影響力」。

陳柏惟轉貼有人代死者家屬貼出的訊息，內容寫道「各位同好平安，我是張太太，其實發生這種事大家都不樂見，我只想要知道當下發生時我先生的狀況，我好心疼她，我真的好痛好想他；但張先生也是個韓粉，我不想扯到政治，所以很感謝各位的幫忙，希望有事發當時在中正橋前約7點前影片可以提供給我，其他的就不用再空談，因為我也怕打擾到家人，我現在要做的是安定全家人的心，如此而已。感謝各位三鐵家人，真心感謝。」

網友們對此相當痛心，認為家屬為了替死者挺住韓粉立場，「還要低調的傷心、低調的求證、低調的找事證」，就怕「心目中的『神』因為這件事而被譴責，被責怪，怕這個神因此從神壇上掉下來」，更有不少網友譴責韓先前舉辦跳愛河的活動，「這是大家最不樂意見到的」。

陳柏惟臉書全文

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