鐵人三項選手愛河暴斃 主辦單位：當天中午前進警局無隱瞞

2019-03-08 12:09

［記者黃旭磊／高雄報導］45歲張姓鐵人三項選手，本週日（3日）於愛河泳道暴斃，主辦單位稱，當天中午前到派出所做筆錄，絕無隱瞞案情，而愛河上方空拍機錄影也交檢警偵辦。

2019第十三屆維士比盃愛河國際鐵人三項在愛河舉行，張男採蛙式游約700公尺，至折返點6號浮箱附近，不明原因趴臥水面不動，約7點由海軍陸戰隊偵搜大隊救生員救到小艇，上岸進行心肺復甦術仍無呼吸心跳，7點06分送往鄰近市立大同醫院急救無效。

高雄市體育會鐵人三項協會主委姜寄生說，3日當天10點半許，遺體運至市立殯儀館由檢警偵辦，11點許與救生員至前金分駐所做筆錄，並未掩飾匿報，空拍機畫面等紀錄可作證。

參賽選手於報名時簽署無疾病、身體健康簽結書，事發後，主辦單位可能要求選手檢附專科醫生開立健康證明。

姜寄生表示，賽事當天豔陽普照，比這兩天熱很多，愛河水溫正常，張男去年完賽體能應可負荷，賽前還去泳池練習，舉辦14年賽事首度發生憾事，非常難過，已致贈家屬慰問金並協助處理相關事務。

高雄市運動發展局表示，主辦單位為選手投保公共意外責任險200萬元、意外險100萬元，局方將協助家屬向保險公司請領保險金。

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