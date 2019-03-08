45歲男游愛河三鐵溺斃 最後身影曝光...

2019-03-08 10:15

首次上稿 09:13

更新時間 10:15

［記者黃旭磊／高雄報導］45歲張姓男子於本週日（3日） 參加愛河鐵人三項賽事，游泳過700公尺時無呼吸心跳，主辦單位將錄影交由檢警偵辦。

愛河國際鐵人三項賽事舉辦13年，首段游泳全程1500公尺，張姓選手於3日上午7點左右，游經愛河中正橋段約700公尺突有異狀，海軍偵搜大隊派員下水救援，發現當場無呼吸心跳，送醫仍不治。

高雄市體育會鐵人三項委員會主委姜寄生說，盡力搶救仍無法救回，非常遺憾，已到前金分駐所完成筆錄，將錄影交由高雄地檢署檢察官，檢警將相驗查明死因，就行政程序方面將全力協助家屬。

姜寄生表示，死者去年順利完賽，愛好三鐵運動，遺憾發生憾事。

2019第13屆維士比盃愛河國際鐵人三項吸引600名選手，包括日本國家代表隊選手，並有10隊特教生由扶輪社自行車隊等選手協助完成接力，賽事格具意義。

死者太太與小孩曾到場加油，意外發生後，委託友人於臉書社團「鐵人三項分享區」po文，徵求當天中正橋游泳轉折點畫面，上百名網友留言表達遺憾。

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