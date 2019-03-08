愛河鐵人三項賽驚傳選手死亡 家屬求影片還原過程

2019-03-08 00:34

〔即時新聞／綜合報導〕2019第13屆維士比盃愛河國際鐵人三項3日開賽，6百名選手共襄盛舉，但卻驚爆有自稱「罹難者家屬」在臉書貼文表示，自己的先生在當天參賽不幸死亡，尋求監視畫面還原事發過程，網友質疑如此天大的消息均未被揭露，「該不會中國高雄已經開始使用中國那套河蟹大法了吧？」

游泳接近轉折處 時間大約7點

「張太太」透過友人在臉書上發布消息，文中開宗明義指出自己就是當天鐵人三項死者的妻子，並寫道「當天游泳時在接近轉折點處（中正橋前）時間大約7點前是否有同好加（家）人或相關監視器有拍到事發經過，如果有請麻煩提供給我，因為先生現在死因不明」。

「張太太」提到，「全家人的心懸在那真的很折磨，80幾歲的老父母還有我及孩子們天天流淚，想到先生因熱愛三鐵而也葬於三鐵的悲劇，享年45歲，實在令人我們悲痛不已，希望各位可以幫幫我找找看當天事發的影片，並提供給我，非常感謝各位，真心感謝。張太太敬上」

消息未被揭露 網友質疑「河蟹」

事情被轉發至批踢踢實業坊，不少PTT鄉民們認為高雄市政府相當可疑，目前每天都可見媒體被韓國瑜佔了大篇幅版面，愛河鐵人三項賽出人命竟一點消息也沒有，「該不會中國高雄已經開始使用中國那套河蟹大法了吧？還是都只管發大財？這個不重要？」，也有鄉民提到「可能是會影響愛愛河情產業鏈所以被壓」、「本身就是一件奇怪的事」、「韓流發威！？」

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