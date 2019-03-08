捷克首都市長自稱「台灣迷」 寧與中國撕破臉也要廢一中

2019-03-08 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕捷克首都布拉格今起掛上藏獨旗幟，力挺西藏流亡人士，做出此創舉的布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）1月曾表態要刪除「一中條款」，他今天受訪表示，自己是「台灣迷」，將持續針對一中條款廢除一事與中國談判，賀吉普直言，若談判破裂，寧願廢止對中國的相關協定。

現年37歲的賀吉普去年11月就任布拉格市長後，一改前朝親中立場，強調布拉格與中國相交時應保持自信，不應媚於經濟利益而忽視中國侵犯人權的惡行。賀吉普更於今年1月表態，擬廢除與北京締結姊妹市協定中的「一中條款」，引發國際關注。

賀吉普當地時間7日接受《中央社》專訪，他表示，自己是醫學系出身，曾在2005年以交換學生的身分，到林口長庚醫院實習1個月，是貨真價實的「台灣迷」。

賀吉普指出，前朝在布拉格與北京締結姊妹市的協定中放進台灣屬於中國領土的一中條款，完全是錯誤的行為，為改正錯誤將持續與北京交涉，賀吉普矢言，若談判最終破局，他寧願廢止姊妹市的協定。

賀吉普進一步表示，中國對捷克很多投資承諾都沒兌現，足見前朝親中政策問題重重，「我這樣做（指改變對中態度），雖然違背總統的政策方向，但我堅信，這正是捷克重新思考對中政策的時機」。

捷克政府近年立場親中，不僅曾在聯合國的論壇上，阻止歐洲批評中國的人權紀錄，總統齊曼（Milos Zeman）更曾表態，希望該國成為中國在歐洲的「不沉航母」。

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