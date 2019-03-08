台日漁業會議落幕 爭議海域擇期再協商

2019-03-08 15:07

〔記者彭琬馨／台北報導〕「第8次台日漁業委員會」本月5至7日於東京舉辦。外交部今發布新聞稿表示，我方針對「台日漁業協議」是用海域外的重疊經濟海域作業問題，向日方重申立場，經坦承意見交換後，同意在漁汛來臨前擇期繼續協商。

外交部說，此次會議由行政院農業委員會漁業署副署長林國平擔任主談人，海洋委員會海巡署及各漁會派代表出席，雙方並針對「臺日漁業協議」適用海域的漁船作業規則、「自動船舶辨識系統」（AIS）及船主責任險等議題進行討論。

台日雙方於民國102年4月10日簽署「台日漁業協議」，以和平方式解決雙方長期以來的漁業紛爭，並依協議成立「台日漁業委員會」。外交部表示，「台日漁業委員會」原則上每年召開一次，由台日雙方輪流主辦，已成為雙方建立漁業作業秩序、處理漁業議題的重要對話平台。

為解決台日間長年在釣魚台列嶼附近、雙方重疊經濟海域的漁業糾紛問題，「台日漁業協議」在北緯27度以南及日本八重山群島與宮古群島以北之間海域，劃設大範圍「協議適用海域」，台灣漁船在該海域內的作業權益獲得確保。至於其他作業海域的議題，則透過台日漁業委員會持續協商。

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