鄭文燦3天訪11參眾議員5智庫 網友大讚「真正的外交」

2019-03-08 12:52

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市長鄭文燦赴美拚外交，他今天在臉書公開自己「拜會國會議員在幹嘛」，力推台灣讓網友直呼「這才是真正的外交」。

鄭文燦在臉書表示，他在華府三天主要行程之一，就是拜會聯邦參眾議員，「我們向友台議員表達感謝，同時跟其他議員介紹台灣的現況」。他說，有議員詢問台灣被打壓的情形，他以因為中國打壓，台灣來不及派人參加WHO流感疫苗選株會議為例進行說明。

鄭文燦說，中國的小動作，對於台灣以及全球衛生來說都很不利，因此他希望美國能支持台灣參與聯合國周邊組織，讓台灣在國際社會有機會貢獻，這就是拜會議員的目的之一。

鄭文燦表示，「三天下來，我在華府共拜訪2位參議員、9位眾議員、5個智庫，以及聯邦眾議院院長Nancy Pelosi辦公室」，包括Mike Levin、Grace Napolitano、Jennifer Gonzalez-Colon、Ami Bera、Ted Yoho等人，希望美方能更支持台灣。

對此網友紛紛大讚「幫高調，這才是真正的外交」、「幫台灣發聲推」，也有人反諷「真的見到了才說，反觀...」。

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