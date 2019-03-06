美國務院代理副助卿另一半是台灣人 鄭文燦：感謝對台支持

2019-03-06 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市長鄭文燦於美東時間3月5日訪問美國，此次會晤白宮、國防部、國務院官員，並拜訪7位國會議員及智庫，其中，國務院亞太事務代理副助卿史墨客與台灣關係匪淺，因為他的同性伴侶呂英宗就是台灣人。美國在台協會AIT昨也在臉書PO出史墨客與鄭文燦的合照，強調美台關係緊密。

鄭文燦今在臉書PO文表示，此行訪問美國華盛頓，至國務院與亞太事務代理副助卿史墨客（Hanscom Smith）、國務院台灣協調處處長何樂進（Jim Heller）會面。

其中，史墨客的另一半是台灣人呂英宗（Eric Lu），兩人相識9年，2016年5月3日於美國加州舊金山舉行婚禮，當時史墨客擔任美國駐上海總領事，兩人註冊結婚的照片也刊在美國駐上海總領事的官方微博上。史墨客2006年到2010年曾於美國在台協會（AIT）工作，在被問及是否刻意保護另一半時，史墨客也強調「沒有刻意隱藏，但也沒想要對外公布」。

另外，何樂進的妻子也曾在台北學中文，鄭文燦表示，何樂進與史墨客對台灣都非常熟悉。鄭文燦與他們聊著如何讓台美關係更加緊密，同時鄭文燦也感謝兩人對台灣的支持。

有網友在鄭文燦貼文底下留言，「幸好桃園人當初做了個好選擇」；桃園市議員王浩宇則感嘆，「打開電視，還是韓國瑜、韓國瑜、韓國瑜，這麼重要的新聞都沒有人報導」，他坦言，我們面對的不只是處心積慮的造神運動，更是讓台灣人變無知的媒體操作。

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