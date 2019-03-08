特種店門口鬥毆就換警局長 韓國瑜：無法徹底解決問題

2019-03-08 12:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院長蘇貞昌對於鬥毆事件頻傳，評估撤換地方警察局長說法，高雄市長韓國瑜今公開表示反對，他認為這不能徹底解決治安問題，反讓警察人員在第一線執行勤務會有心理負擔，他對此持保留態度，也希望院長說法不是針對高雄。

針對特種店門口鬥毆事件頻傳，行政院發言人Kolas指出，行政院長蘇貞昌在治安會報提到，類似的狀況若沒有馬上處理、沒有有效處理，「那就是警察局長不適任，如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」。

韓國瑜指出，他跟新北市長侯友宜都是反對，如果說因為一個鬥毆事件，就撤換警察局長，這個並不能夠徹底解決治安問題，也會讓警察人員在第一線執勤時的心理負擔太重，好像隨時都要掉腦袋的感覺。

他認為治安問題平常不管是防範也好、或執行勤務也好，依法行政都有一套標準程序，市府只能一直交代警察局與相關警察同仁，現在起開始擴大臨檢，這也是一種預防措施，如果發生一點一些鬥毆就撤換警察局長，將來會影響太大，所以他個人是持保留態度，也希望不是針對高雄市。

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