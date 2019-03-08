韓國瑜稱綠跟藍要倒閉時一樣灑錢 蘇貞昌：終於聽懂了

2019-03-08 09:46

〔記者蘇芳禾／台北報導〕高雄市長韓國瑜7日在市府受訪時說，現在民進黨所為，就好像國民黨當初要倒閉時差不多，一直撒錢、發福利政策。對此，行政院長蘇貞昌回應，「喔，原來當時候國民黨快倒的時候，就是到處灑錢，終於聽懂韓國瑜說的話了」。

蘇貞昌今天赴立法院備詢，進入會場前被問到相關問題。高雄市長韓國瑜7日在市府受訪時說，現在民進黨所為，就好像國民黨當初要倒閉時差不多，一直撒錢、發福利政策。

對此，蘇貞昌妙答，「喔，原來當時候國民黨快倒的時候，就是到處灑錢，終於聽懂韓國瑜說的話了」。

至於前行政院長賴清德說，「民進黨現在就只剩一口氣」，能否重新站起來，就看台南、新北、彰化這次立委補選。蘇貞昌則回應，民進黨情勢現在確實不好，所以大家更要努力，拜託人民，看到民進黨真的跟台灣人民站在一起，或許有些地方沒做好，現在他擔任行政院長，就是要解決民怨，希望把事情做好，拜託大家多支持。

高雄市長韓國瑜稱談成1億元的農產品訂單；農委會赴日簽5億元農產訂單，以及18億元水產訂單。

對此，蘇貞昌回應，高雄市政府也在努力，政府也大大鼓勵，地方、中央一起，只要東西賣得出去，都是對台灣好的事，不用互相漏氣，這次農委會出去有很好的成績，希望讓大家看到台灣農民的好產品，為台灣外銷創歷史新高點後，再創更好的成績。

媒體提問，有人認為，這是在跟韓國瑜較勁？蘇貞昌說，如果因為較勁而讓農產品賣得更多，這是好事。

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