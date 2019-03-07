「寒」流加持 王金平宣布參選2020總統

2019-03-07 09:57

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王金平宣布參選 政策牆上「支持鞭刑」受矚目

〔記者邱燕玲／台北報導〕國民黨立委、前立法院長王金平上午10點宣布參選2020總統，雖然今天寒流來襲加上下大雨，但未減高雄鄉親熱情，一早就在記者會現場、台北國際會議中心頂樓耐心等候，王金平陣營也早已搭起雨棚因應。

王金平宣布參選的地點很特別，是在台北國際會議中心頂樓，王陣營指出，這裡是台灣對外貿易的起點，是與世界交流的開始，選在這裡宣布，代表要拚經濟，並帶領台灣走向世界。

包括台北市台南一中校友會里事長陳義聰及全體會員、高雄農田水利會會長呂文豪、國民黨立委陳學聖等都送花祝賀，前內政部長李鴻源等親自到現場祝福。

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