民進黨總統初選 3/18起登記、4/17公告人選

2019-03-06 17:03

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中常會今通過2020年民進黨第15任總統及第10屆區域立委提名初選選務工作日程。總統初選領表、登記為3月18日至22日，4月17日中執會公告總統候選人提名名單。區域立委初選3月25日至29日初選領表，5月22日中執會公告立委候選人提名名單。

總統初選方面，根據民進黨規劃，中執會3月27日審查初選候選人資格；若有經協調退選者，提請中執會予以同意；若同額競選，則再提請中執會同意停辦民意調查。若有兩組以上人馬競爭黨內總統初選，則於4月10日執行總統初選民調。總統初選政見發表會為4月4日至4月9日；4月17日公告黨內總統候選人提名名單。

區域立委初選方面，3月25日至29日初選領表，4月3日中執會審查候選人資格，若有經協調退選者，提請中執會予以同意；若有同額競選之選區，則再提請中執會同意停辦民意調查。4月17日中午前立委初選協調截止，4月17日下午中執會進行立委初選民調分組抽籤。4月22日至5月17日執行立委初選民調，必要時得展延一週；5月22日中執會公告立委候選人提名名單。

民進黨發言人李問轉述民進黨主席卓榮泰會中裁示，去年1124選舉之後，民進黨要爭取勝利，如何贏是非常重要的。贏的策略要貫徹，就需要強化提名策略小組的協調功能，目前有進行不同階段的協調，現在開始到登記前，透過組織部，了解各選區狀況，以及同志參選意願，做第一階段諮詢與協商。3月25日至29日就現任立委選區先進行登記，登記之後，會進行正式協調，協調不成再進入民調過程。

卓榮泰也強力呼籲並要求全黨同志，尤其是有意願參選的同志，這次的參選對未來選舉結果非常重要，在考慮個人政治生涯規畫之前，要把守護台灣的責任和總統勝選的大局，放在第一優先作考量，這種優先考量可以將格局放大，也讓社會大眾能看見民進黨確實有改變、有反省，有新的作為。

卓榮泰也表示，將會拜託提名策略小組，在進行協調時，以三項原則進行協調。第一，縮短協調時程，負責的小組成員要加速努力，拿出各種誠意方式進行協調；第二，減少不必要的競爭，呈現以大局為重的團結氣氛；第三，不影響各級公職人員現有的戰鬥力。總之，這次提名，雖沒有所謂「現任優先」的特定限制，但要展現全黨團結的氣勢和公平的程序。

民進黨下週三（13日）中執會則將討論認定總統初選候選人資格；決定登記費、保證金、民調費數額，及確認總統初選政見發表會舉辦場次。當天中執會也將決定立委初選選區提名名額，並決定立委艱困徵召選區總數，但3月16日舉辦立委補選的新北市第3選區、台南市第2選區及彰化縣第1選區，則提請中執會授權中常會依補選結果決定是否為艱困選區或初選選區，如為初選選區則依規辦理初選。

此外，為因應2020年總統及立法委員選舉之整體選戰布局，中常會今並成立「2020大選提名策略小組」，召集人為卓榮泰，成員為羅文嘉、陳其邁、黃偉哲、林佳龍、鄭文燦、黃承國、陳茂松、劉維鈞。

會中也通過任命2020年總統暨立委選舉提名初選民意調查委員會委員，成員名單為民進黨秘書長羅文嘉、鄭力軒教授、歐益昌教授、陳志柔教授、羅承宗教授。

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