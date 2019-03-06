《政經》選前報民調卻免罰 議員質疑柯文哲想討好民視

2019-03-06 08:02

〔即時新聞／綜合報導〕民視政論節目《政經看民視》在去年大選民調封關期間內播出2014年《聯合報》選前民調，被質疑已經違反《選罷法》，不過台北市選委會在1月29日通過裁定不罰《政經》，國民黨議員陳永德懷疑，是否是台北市長柯文哲想討好民視，所以先和民視「喬好了」。

根據《周刊王》報導，台北市選委會在1月29日第321次委員會中通過裁定不罰《政經》，但至今尚未上網公告裁定結果。議員陳永德認為，北市選委會主委都由市長指派或擔任，在柯文哲「欲選總統」之際，民視被裁定免罰又和中選會不同調，令人懷疑柯文哲是否想討好民視而先「喬好了」？

對此，北市選委會副總幹事余淑（女宜）表示，選委會是獨立機關，不隸屬於市府，選舉委員、選監人員都是各黨派推薦或專業公正人士，並非市府指派，會議也採共識決，「喬好」的質疑是想像力太豐富。至於何時上網公告裁決結果，余淑（女宜）說，第321次委員會的紀錄等到下次第322次委員會召開確認後，就會上網公告。

北市府發言人劉奕霆也說，民眾檢舉案都由北市選委會秉公處理，柯市長根本不知此案，絕無討好特定媒體及人士之事。

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