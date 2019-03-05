韓國瑜今晚與計程車司機座談 夜宿「同鄉」運將家

2019-03-05 21:36

〔記者王榮祥／高雄報導〕為了解計程車運將辛勞，高雄市長韓國瑜今晚拜訪中華衛星計程車大車隊高鐵場站、並與運將座談，會後則夜宿跟韓國瑜祖籍一樣是中國河南的資深運將段金成家中，段金成透露準備了許多水果、在地小吃跟高梁酒，如果市長不累，會請他小酌一下，順便反映基層運將心聲。

韓國瑜說明，他當市長以來，施政團隊希望能接觸各行各業，了解每個行業心聲，身為市長更應該傾聽一下，而且他也講過絕對不要離開基層，從事政治工作離開基層，施政時有可能偏離方向，忘記人民期待與託付，所以他堅持一個月一定要住在不同行業別、不同族群。

他表示，選擇計程車司機主要考量其工作環境跟其他人不一樣，他當兵是運輸兵，就是在一個比較小的空間、環境來作業，用這養家活口，他想知道從事運輸工作有什麼酸甜苦辣、有什麼委屈、有什麼牢騷，市政府能做什麼改善。

今晚接接待韓國瑜的資深運將段金成今年66歲，與妻子育有一對兒女、皆已成年，目前住在左營，他有23年軍職生涯，海軍少校退役後又開了27年計程車，紀錄相當良好。

段金成表示，大概半個月前接到公司通知，韓國瑜市長今晚將夜宿自己家中，軍職卸任的他毫不猶豫接下任務，感覺很榮幸，回家告訴家人時更造成全家驚喜，嫁到中部的女兒還專程回來。

段金成說，他想代替運將反映兩個問題，一個是檢舉達人、一個是停滯計費秒數能比照台北，如果還有時間，市長還有體力，他很願意陪市長小酌、休息一下，希望市長在自己家裡能很開心。

段金成指出，家人已把主臥室床單都換新，就是要給韓市長好好休息一晚；韓國瑜笑說怎麼好意思，他有自備睡袋。

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