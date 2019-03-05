見面密談1小時 朱立倫：與韓國瑜絕對不會是對手

2019-03-05 16:22

〔記者王榮祥／高雄報導〕欲爭取代表國民黨參選總統的前新北市長朱立倫，今下午專程拜訪高雄市長韓國瑜，兩人見面密談約1小時後接受聯訪，不斷被追問關於總統大選相關話題，兩人也都很有默契的謹守分寸，強調彼此是好友、互相支持、主要是對高雄發展交換意見，直到離去前最後一刻，朱立倫才突然鬆口說，他與韓國瑜兩人絕對不會是「對手」。

朱立倫下午2點半準時依約抵達高雄市政府，高雄市長韓國瑜、副市長李四川親自在大門前等待貴客，兩人碰面後立刻進入市長室密談，前後將近1小時，期間朱立倫還在李四川辦公室停留一段時間。

朱、韓兩人會後接受聯訪，韓國瑜說自己跟朱立倫是好朋友，兩人聊天主要是交換一些施政經驗，朱立倫也說自己擔任16年地方首長，來看看好友之餘、也關切一下高雄地方發展。

朱立倫指出，他跟韓國瑜過去是好朋友、現在是好朋友、未來也是，不管在任何工作崗位、任何的角色，都會相互支持、相互鼓勵，好友做什麼、都會相互支持。

媒體頻頻追問關於國民黨二階段徵召、以及韓國瑜參選一事，兩人也頗有默契的謹守回應分寸，聯訪結束後、韓國瑜送朱立倫上車，朱立倫上車前夕面對媒體追問，鬆口說出他與韓國瑜兩人絕對不會是對手。

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