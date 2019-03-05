從鬼門關到可行走 秦良丰關關難過關關過

2019-03-05 11:57

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍航特部下士秦良丰在去年5月17日因跳傘訓練意外墜地重傷，原先到院前心肺停止（OHCA）被救回，並全身幾乎癱瘓，但經過軍、民醫療體系將近10個月的積極救治、復健，秦良丰漸漸地恢復生活能力，甚至能在他人輔助或使用輔具下行走，並在稍早轉診至國軍高雄總醫院，三軍總醫院院方稱，秦良丰一關又一關渡過，也成為醫療團隊相當好的教案。

秦良丰去年5月17日搭乘C-130運輸機參與操演，當時跳傘高度約1300呎（約396公尺），但秦跳傘時因主傘張開不全、副傘吃風不足，導致秦重摔墜地性命垂危。但當時秦依照特戰官兵訓練，落實「五點著陸」要領，才將傷害降低。軍方在事發後，立即送秦到台中童綜合醫院救治，並在去年6月25日轉至三軍總醫院治療、復健。

三軍總醫院神經外科部主任陳元皓表示，秦良丰從最初接近全癱、需要呼吸器維持，經過超過20個醫療團隊合作與治療，包括密集呼吸訓練、高壓氧治療後，已陸續移除人工氣切管、鼻胃管及導尿管。

三軍總醫院院長蔡建松表示，依據秦良丰的治療狀況，目前已能夠搭高鐵返回高雄，若經高雄總醫院的醫療團隊評估許可，秦良丰可適度返家休息。而秦良丰也是很少見的案例，以及先期醫療及後期精神陪伴等範疇很好的醫學教案，

由於秦良丰事發後性命垂危，任何醫療作為皆須相當謹慎，蔡建松表示，秦的狀況需要「一關又一關」度過，例如拔除氣切、尿管、鼻胃管等作業都是關卡，如果未評估到位可能會有其他併發症，後果相當嚴重。

秦良丰復健過程相當辛苦，國防部長嚴德發也數度探訪秦，尤其在去年底時，秦已可靠助行器輔助站立10餘秒，讓嚴相當欣慰，稱許秦表現特戰部隊的「勇猛驃悍」精神，已經為國軍樹立典範。

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