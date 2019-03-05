勵志！從幾乎全癱到能行走 傘兵秦良丰今轉院

2019-03-05 11:08

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍航特部下士秦良丰去年5月漢光34號演習前夕，參與「聯雲」操演預演空降課目，卻意外墜地重傷，經過三軍總醫院、童綜合醫院10個多月的救治，秦良丰終於在今日上午10時25分左右轉診，自三軍總醫院搭車轉至國軍高雄總醫院接受醫治。可貴的是，秦良丰從幾乎全癱、需呼吸器維持狀況，至今能藉由輔具或他人攙扶行走，讓醫療團隊相當鼓舞。

秦良丰稍早在家人、醫療團隊陪同下搭乘保母車，面對眾多媒體鏡頭拍攝，秦良丰皆保持招牌陽光笑容，而其父秦天人面對媒體詢問，則不斷地說「謝謝」。

三軍總醫院表示，秦良丰從最初肢體幾乎全癱、需呼吸器維持，經過醫療團隊周密的治療計劃並通力合作下，落實各項醫療作為，包括密集呼吸訓練、高壓氧治療後，陸續移除氣切管、鼻胃管和導尿管，並配合積極職能、物理復健，現已能順暢地用右手進食、使用手機和寫字，並在輔具或旁人協助下行走。

另外，秦良丰在事發時為上兵軍階，而至今已晉升下士。國防部發言人陳中吉表示，秦員已在去年聯雲操演時服役滿3年，也按照相關規定，體測、體檢與相關考核皆已完備，資格方面符合，也表彰他在任務完成後，對於復健等後續表現，表現特戰弟兄堅忍不拔、忠義剽悍精神。而軍方當然希望秦能回到部隊來繼續打拚，但也會視秦的意願而定。

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