好消息！傘兵秦良丰將返高雄復健 5月回童綜合感恩之旅

2019-03-05 09:10

〔記者張軒哲／台中報導〕好消息！去年5月特戰傘兵秦良丰從高空墜地，奇蹟重生，受到國人關注後續治療狀況。秦父在臉書留言，將從台北三總出院，返回故鄕高雄持續復健。當時負責搶救秦的童綜合醫院副院長吳肇鑫昨夜在臉書感性發文，「9個多月前的2018年5月17日，秦良丰在眾目睽睽之下從空中摔下來，他的人生從絕望的谷底，步履蹣跚地『走』到今天。」

秦父昨晚在臉書貼文指出，「就要結束在台北的日子，準備轉回高雄作後續的復健治療了，我知道未來的復健路很漫長，但起碼是一個好的象徵。」

吳肇鑫指出，從宣布秦良丰的昏迷指數只剩下3，與童綜合醫療團共同救治進步至4、5...，以至於指數進步至8，再成功完成先期治療，並且順利轉送至台北三總繼續接受醫療復健，吳肇鑫說，「認識良丰9個月了，不得不說即使我在急診室工作這麼久，我真的超級喜歡他的笑容。因為這個笑容洋溢著感恩、堅強、自信、希望，接下來我們開始期待今年5月，良丰計劃再「走回來」台中，他的人生應該可以再重新的「起步」，我們大家一起來幫他加油！」

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