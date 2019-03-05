王金平稱有能力團結黨內 周錫瑋：大家都有能力

2019-03-05 11:39

〔記者賴筱桐／新北報導〕2020總統大選國民黨初選戰火點燃，表態參選的前立法院長王金平昨天表示，「我才是真正有能力團結國民黨的人」。對此，宣布投入黨內初選的前台北縣長周錫瑋也不甘示弱說，他與黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜等人，大家都有團結能力。

針對拋出二階段初選議題，周錫瑋今天受訪指出，二階段最主要目的是希望國民黨團結勝選，符合人民期待，民進黨政府惹得天怒人怨，人民生活過得很苦，盼國民黨提出最強的人選，贏得選舉勝利。至於黨內有不同聲音，他認為，任何能夠促進團結勝選的想法都是好的，他樂觀其成。

對於王金平稱自己有能力團結黨內，周錫瑋說，包括他或王金平、吳敦義、朱立倫、韓國瑜等人，還有許多國民黨未來在政治上要努力的人，大家都有團結的能力。

被問到王金平與朱立倫都不認同二階段徵召的作法，周錫瑋說，大家會去挑戰制度的問題，但是國民黨的制度很早就被破壞了，不管「昨是今非」或「今非昨是」，大家可以去思考，最重要的還是黨內團結、和氣、同心，贏得勝選。

是否開始籌組競選團隊？周錫瑋表示，幾個月前就已開始籌備，陸續召開會議，他希望與人民站在一起，了解人民的需要，過去8年他當老百姓種田、畫畫，跟人民生活在一起，知道民眾真正的苦，憑藉擔任縣長的執政經驗，他有能力、魄力可以解決人民的困難。

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