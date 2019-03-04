提二階段參選惹怒王金平 周錫瑋：不要拿韓國瑜當目標

2019-03-04 13:05

〔記者賴筱桐／新北報導〕前台北縣長周錫瑋宣布投入國民黨總統大選初選，並拋出二階段制度，惹怒表態參選的前立法院長王金平。周錫瑋今天受訪指出，二階段是為了防止過去換柱的事情發生，避免敗選風險，他向黨內喊話說：「不要拿韓國瑜當目標。」

周錫瑋表示，「對不起王叔叔，我講話你可能有點動怒，但是我覺得你應該會是國民黨最強棒的總統候選人，我對你有信心。」

周錫瑋說明，二階段初選是為了要防止過去換柱或敗選的事情發生，國民黨這次就是要贏，最強的人才能贏。兩階段只是一個名詞，真正的目標與精神在於國民黨推出最強候選人，打贏2020總統大選。

周錫瑋表示，「換柱」的事情是突然的，是在國民黨提名後才發生，但二階段初選是在提名之前，就已經完成黨內整合。現在談初選制度，讓每位參選人把心裡的話一句一句說出來，如果覺得二階段不適合，大家可以提出來討論，有其他更好的方式他可以接受。

是否擔心王金平脫黨參選？周錫瑋認為，「他不會啦！」王金平過去在國民黨經歷過多少事情，都可以忍辱負重。現階段最辛苦、為難的就是高雄市長韓國瑜，韓承受重大壓力，努力推動市政工作，「不要把他拿出來當目標」。

他強調，二階段初選不是要推派韓國瑜，而是要推出能夠贏的人，希望外界不要扭曲他的原意。現在對韓國瑜最好的方式就是不要去打擾他，給韓思考的空間。

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