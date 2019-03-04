中國奥步阻台灣出席世衛會議 綠委：若不是挑釁，什麼是挑釁

2019-03-04 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）今年2月21日在中國北京舉行流感疫苗選株會議，但中國出奥步，直到會議當天凌晨1時許才同意我方派員，導致我方專家來不及參加。對此，醫師出身的民進黨立委林靜儀批評，「這若不是挑釁，什麼是挑釁！」

外交部3日證實，WHO於2月21日上午在中國北京舉行流感疫苗選株會議，衛福部早已提出申請，但直到21日當天凌晨1時許，中國才同意我方派員、送達邀請函，但我方專家因準備時間不足無法成行，也是台灣自2014年開始受邀參與會議以來，首度缺席。針對立委詢問為何沒辦法臨時張羅一張機票去？外交部長吳釗燮則強調「這是原則問題」，表示不想讓人覺得我們接受這樣矮化的做法。

對此，林靜儀今天（4日）在臉書表示，國內一直有人說我們主張台灣的主權、我們與中國之外的其他國家互動或友好，叫做「對中國挑釁」。但關係到每年流行病疫情的世界衛生組織疫苗選株會議，我們必須由中國來「轉知」、「同意」，才能參與，而今年中國到會議當天凌晨才通知台灣他們同意我們與會，這種技術性的杯葛，「這若不是挑釁，什麼是挑釁！」

林靜儀強調，中國這個動作挑釁了台灣，更是挑釁了區域疫情的控制，以及破壞流行病防護的任務，也怒批中國實在有夠惡劣。「主張自己是一個獨立個體，跟其他人交朋友，這叫挑釁？」

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